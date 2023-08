Amerikansk by i krise: Alle betjente har sagt op

Politichefen og hans ansatte i byen Goodhue har sagt op i protest over dårlige arbejdsforhold, og det efterlader byen i krise

Den lille amerikanske by Goodhue er på den anden ende, efter at samtlige af byens betjente har sagt op.

For ingen vil overtage deres jobs. Heller ikke tjansen som øverste chef for politiet.

Det fortæller byens borgmester, Ellen Anderson Buck, til avisen Minnesota Star Tribune.

- Det er hjerteskærende. Jeg tror, vi alle er lidt overraskede over det, men vi er ikke sådan at slå ud, og vi ser fremad, udtaler hun.

Nul ansøgere

Politichefen, Josh Smith, er en af dem, der har lagt sin opsigelse på bordet. Han bliver i stillingen frem til slutningen af august, men hvad der skal ske derefter, er endnu uvist, fortæller han.

- Der er gået tre uger nu, og vi har nul ansøgere, og jeg har nul udsigter til at få nogen. Jeg har ringet rundt til alle politiafdelinger i området og spurgt efter selv de yngste betjente, men ingen vil have jobbet, fortæller han ifølge avisen New York Post.

Ifølge ham skyldes de manglende ansøgninger dårlig løn og ringe arbejdsvilkår, hvilket også er grunden til, at han selv har sagt stop:

- Hvis du ønsker at fastholde vores betjente, og det vil vi, skal der ske en drastisk ændring, og det skal ske nu, lyder opfordringen fra den afgående politichef.

- Jeg har ikke lyst til at være den mand, der arbejder 80 timer om ugen og er på vagt døgnet rundt uden tid til at se min familie, tilføjer han ifølge Minnesota Star Tribune.

Borgmester Ellen Anderson Buck har på et borgermøde beroliget Goodhues godt 1300 indbyggere og fortalt, at de ikke skal frygte, at kriminelle nu får frit spil i byen.

Præcis hvordan det vil gå an uden betjente, uddybede hun dog ikke.