Amerikansk læge sigtet for at bedøve og voldtage patienter

En læge på et prominent hospital i New York City skal i årevis have levet et dobbeltliv, hvor han har udnyttet sin stilling til at bedøve og voldtage både patienter og kvinder, han datede.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt avisen The New York Times.

Manden, der er 33 år, skal have filmet overgrebene, hvilket i sidste ende var med til at afsløre ham.

Hans egen kæreste vågnede angiveligt op en morgen og kunne ikke huske, hvad der var sket aftenen før. Da hun mistænkte, at noget var helt galt, tjekkede hun lægens telefon.

Her fik hun et chok, da hun så, at han havde bedøvet hende og efterfølgende udsat hende for overgreb, lyder anklagen.

Men chokket stoppede ikke der.

Mange ofre

På telefonen var der adskillige videoer af andre kvinder, der blev udsat for lignende overgreb, og kvinden skyndte sig at alarmere politiet.

Ved en ransagning af lægens hjem i december fandt politiet forskellige ulovlige stoffer, heriblandt ketamin, lsd og fentanyl. Manden blev anholdt og har siddet varetægtsfængslet siden.

Mandag valgte politiet i New York City så at sigte ham for mindst tre voldtægter og ti tilfælde af seksuelt overgreb på i alt seks kvinder mellem 19 og 47 år.

Ifølge politiet kan det dog ikke udelukkes, at der er langt flere ofre i sagen.

Klagede til hospital

Nogle af kvinderne har datet manden, mens andre har været hans patienter på hospitalet.

Det yngste offer var 19 år, da hun angiveligt blev udsat for et overgreb på sin hospitalsstue i 2021.

Hun var indlagt for at få fjernet sin galdeblære, da lægen inden operationen kom ind på hendes stue og bedøvede hende med en ukendt væske.

Da kvinden vågnede igen, var lægen væk, men hun havde voldsomme smerter i sit underliv.

Kvinden klagede ifølge sin advokat, Nicholas Liakas, til hospitalet, men selvom klagen blev undersøgt, fik den aldrig konsekvenser for lægen, der fortsatte med at have patienter. Det skriver tv-stationen NBC New York.

Den sigtede læge afviser ifølge medierne alle anklager.