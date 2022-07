Amerikansk mand dræbt: Antændte fyrværkeri på sit hoved

Et forsøg på tilsyneladende at fejre USA's uafhængighedsdag på spektakulær vis endte natten til tirsdag fatalt for en 43-årig mand fra byen San Antonio i Texas.

Det skriver det lokale medie Fort Worth Star-Telegram.

Ifølge politiet antændte manden fyrværkeri oven på sit eget hoved kort efter midnat. Ifølge efterforskerne eksploderede fyværkeriet på en eller anden måde i bunden, hvilket førte til at manden mere eller mindre blev dræbt på stedet.

Eksplosionen førte til voldsomme hovedskader på manden, som blev erklæret død kort efter politiets ankomst.

En ven til den afdøde, som bevidnede ulykken, fortæller ifølge det lokale medie, at den 43-årige var påvirket af alkohol, da han besluttede at antænde fyrværkeriet oven på sit hoved.