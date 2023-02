Amerikansk mand frifundet efter 28 år

Efter 28 år bag tremmer blev Lamar Johnson frifundet for et mord, som han altid har nægtet at have begået

Den 50-årige amerikanske mand Lamar Johnson, der er far til to, har siden 1994 været indsat.

Nu er han så efter 28 år blevet frifundet, efter at dommen er blevet omstødt i retten i St. Louis, der ligger i den amerikanske delstat Missouri.

Det skriver Sky News.

Lamar Johnson blev i 1994 dømt for at have begået drabet på Marcus Boyd.

Marcus Boyd blev dræbt af skud af to maskerede mænd på Lamar Johnsons veranda. Lamar hævdede flere gange, at han ikke var hjemme, da drabet fandt sted.

- Overvældende

Tirsdag omstødte dommeren David Mason så dommen med den konklusion, at Lamar Johnson alligevel var uskyldig. Kendelsen var baseret på to vidner, der skulle have givet 'klare og overbevisende' beviser.

Den ene person havde tilbagekaldt sit vidneudsagn, og det andet vidneudsagn kom fra en fængselsindsat, som tilstod at have dræbt Marcus Boyd sammen med en anden person, der ikke var Lamar Johnson.

Derfor var det også en tydeligt berørt mand, der fik dommen omstødt i tirsdags.

- Dette er overvældende, sagde Lamar Johnson efter at have forladt retslokalet.

Sky News skriver, at Lamar Johnson nu har planer om at genoprette båndet til sin familie og nyde de oplevelser, som han ikke har oplevet gennem sit voksne liv bag tremmer.