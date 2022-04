Amerikansk militær i krise over pædofilisag

Det amerikanske militær beskyldes for at have ignoreret flere advarselsflag i sag om en ansat, der førte en pædofiliring

En sag fra 2016 er endnu engang bragt til overfladen, og nu har den kastet det amerikanske militær ud i en regulær krise.

Den drejer sig om David Frodsham, der tidligere var en højtstående befalingsmand på en amerikanske luftbase i Afghanistan, og som i 2015 blev sendt hjem fra basen efter anklager om seksuelt krænkende adfærd.

Først havde han - angiveligt i en jokende tone - bedt en it-tekniker på basen om at give adgang til pornohjemmesiden YouPorn. Senere fortalte han en kvinde, at han hyrede hende, fordi han 'gerne ville være omgivet af smukke kvinder'.

Og så brugte David Frodsham ord som 'skat', 'babe' og 'cougar', en betegnelse for kvinder, der har seksuelle forhold til yngre mænd, om kvinderne på basen.

Ledte pædofiliring

Militæret behandlede klagerne om seksuel chikane og beordrede ham hjemsendt. Men her stoppede hans sag langtfra.

Året efter i foråret 2016 blev han anholdt for at orkestrere en pædofiliring sammen med en sergent og en tredje mand, der ikke var tilknyttet militæret.

Anklagerne gik på, at de tre flittigt delte børnepornografisk materiale. Blandt ofrene var David Frodshams egne plejesønner, og i medierne drejede de få artikler, der blev skrevet dengang, om den incestuøse anklage.

Han erklærede sig skyldig i anklager om seksuelle overgreb i 2016 og afsoner nu en dom på 17 år.

Udateret billede fra kriminalforsorgen i delstaten Arizona. Han blev erklærede sig i 2016 skyldig i anklagerne om seksuelle overgreb. Foto: Arizona Department of Corrections via AP

Nye detaljer

Men nu, knap seks år senere, er der dukket nye detaljer op i sagen, der peger på, at det amerikanske militær har ignoreret en række advarselsflag, der i værste fald kunne have bragt USA's sikkerhed i fare.

Da David Frodsham blev sendt hjem fra militærbasen i Afghanistan, skete det med en notits fra kommandanten på basen.

'Jeg vil ikke anbefale, at han igen får en stilling med autoritet, men at I i stedet undersøger disciplinære handlinger på hans station derhjemme,' stod der ifølge nyhedsbureauet AP, der er i besiddelse af dokumentet.

Men på trods af den klare advarsel, der nærmere tilskyndede en reprimande eller egentlig fyring, blev han kort tid efter, at han vendte hjem til USA, genansat hos den militære afdeling Network Enterprise Technology Command (NETCOM), der har ansvar for at levere, administrere og forsvare it-systemerne i det samlede amerikanske militær.

I NETCOM havde han ansvar for 15.000 soldater og civile på globalt plan, viser hans militære cv ifølge AP.

Stor sikkerhedsrisiko

Foruden noten fra kommandanten havde myndighederne flere advarsler liggende på David Frodsham.

Utallige gang havde David Frodsham og hans hustrus plejebørn klaget til myndighederne over parret. Flere går helt tilbage til omkring årtusindskiftet og handlede om både overgreb, forsømmelse og mishandling.

Men på trods af de omkring 20 klager fik parret, der angiveligt også er opvokset med seksuelle overgreb i barndommen, både nye plejebørn og David Frodsham fik sensitive jobs med sikkerhedsgodkendelse.

Nu anklages det amerikanske militær for at have ignoreret de mange advarsler og for at have skabt en stor sikkerhedsrisiko for USA. David Frodsham vurderes nemlig at være en oplagt mål for afpresning.

- Han ville være det oplagte mål for et udenlandsk efterretningsvæsen grundet hans rolle og hans placering, lyder vurderingen fra Frank Figliuzzi, der er tidligere assisterende direktør for kontraspionage i FBI, til AP.

- Fort Huachuca (NETCOMs base) er et af de mest følsomme steder i USA. Personer med sikkerhedsmæssige udfordringer skal ikke være der, siger han.