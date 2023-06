Amerikansk musiker og manager anholdt i Rusland: - Selvfølgelig er jeg bekymret

Musikeren er anholdt og sigtet for at have forsøgt at få mindreårige til at købe narko af ham, skriver CNN

En amerikansk musiker skal have forsøgt at lokke mindreårige til at købe stoffer af ham i Rusland.

Det mener den russiske anklagemyndighed ifølge tv-stationen CNN.

Musikeren, Travis Michael Leake, har boet i Rusland i flere år. Torsdag blev han anholdt og sigtet for salg af narko til unge i Rusland. Det fremgår af retsdokumenter, som CNN er i besiddelse af.

Leake havde repræsentanter fra den amerikanske ambassade i Rusland med sig, da han lørdag mødte op i retten for at få læst sigtelserne højt.

Søndag bekræftede det amerikanske udenrigsministerium sagen.

'Vi kan bekræfte, at Michael Travis Leake blev anholdt og tilbageholdt i Moskva (...) Når en amerikansk statsborger bliver anholdt i udlandet, yder udenrigsministeriet konsulær bistand så hurtigt som muligt', lyder det i en udtalelse fra ministeriet.

Bekymret mor

CNN har været i kontakt med Travis Michael Leakes mor, Glenda Garcia.

Hun fortæller, at hun endnu ikke har haft mulighed for at tale med sin søn.

- Selvfølgelig er jeg bekymret. Selvfølgelig er jeg ængstelig. Han sidder i et fængsel i et andet land. Det er min bekymring, men lige nu ved jeg ikke andet, end det jeg har kunne læse i nyhederne, siger hun.

En tabloid tv-station i Rusland citerer en politirapport for, at amerikaneren ikke fik læst sigtelserne højt, da han blev anholdt. Det fremgår angiveligt af Leakes udtalelser under en afhøring.

'Jeg forstår ikke, hvorfor jeg er her. Jeg er uskyldig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal have gjort, for jeg har ikke fået at vide, hvad jeg bliver beskyldt for', skal amerikaneren have sagt.

Det har ikke været muligt for CNN at bekræfte citaterne.

I 2014 medvirkede Travis Michael Leake i en tv-serie med stjernekokken Anthony Bourdain på CNN, der blev filmet i hans hjem i Moskva og St. Petersborg.

Heri fortalte Leake om problemer med censur, magtmisbrug og korruption i Rusland.

