Amerikansk narkosag har tråde til Danmark

Da civilklædte politifolk for godt tre år siden parkerede en bil bag et hotel i Danmark, deltog de i en langvarig amerikansk efterforskning, som involverede agenter.

Målet var en gruppe estiske mænd. Og en af dem, Amid Magerramov, er netop blevet idømt fængsel i ti år af en dommer i New York.

Det fremgår af oplysninger fra den amerikanske anklagemyndighed og af en erklæring fra en såkaldt special agent fra narkotikapolitiet, DEA.

Sagen drejer sig om forsøg på at sende syntetiske opioider fra Europa til USA. Dels fetanyl og dels carfentanyl.

Sidstnævnte er et middel, der bruges til bedøvelse af næsehorn og elefanter, hedder det. Det skal være 1000 gange mere potent end heroin.

- Meget passende er han nu blevet idømt fængsel for at planlægge at tilføre brændstof til den brand, som opioid-krisen i dette land udgør, udtaler forbundsanklager Damian Williams fredag i en pressemeddelelse om dommen.

Operationen byggede på skuespil. De amerikanske narkobetjente betalte en kilde for at optræde, som om han repræsenterede et colombiansk narkokartel. Nogle af agentens samtaler i Estland med de mistænkte blev optaget med skjult videokamera.

Først skulle der hvidvaskes penge fra narkohandel. 250.000 euro blev sendt til en bank i New York. Senere udviklede de illegale forretninger sig.

Under et møde i Estland i januar 2018 viste agenten Amid Magerramov et foto af et papir med det russiske ord for fetanyl. Kunne han skaffe det? I givet fald ville han få ti procent af fortjenesten.

Fem måneder senere, den 9. maj, var dansk politi med i sagen. En bil blev placeret bag et hotel med et ulåst bagagerum. Betjente overvågede stedet - og de tog fotos, da en af de mistænkte lagde en pakke med tre vareprøver i bagagerummet.

Derpå blev stoffet analyseret på et dansk laboratorium. 30. maj skete en ny overdragelse, og også denne gang i en parkeret bil. Nu handlede det om 5,2 kilo bestående af blandt andet carfentanyl. Og igen blev det snuppet af dansk politi og analyseret her.

I øvrigt udgør dette et af de største beslag af et såkaldt fetanyl-analog i det amerikanske narkopolitis historie, har myndighederne tidligere fortalt.

Anholdelserne skete i Estland i september samme år, og siden blev blandt andre Magerramov udleveret til USA.

Også flere gange tidligere har dansk politi assisteret amerikanske kolleger, når de optræder som lovens lange arm fjernt fra USA.

En af sagerne kommer for Vestre Landsret senere på måneden. Andreas Kassai, en svensk statsborger fra Göteborg, har anket en dom fra Retten i Horsens på fængsel i otte år. Tiltalen lyder på forsøg på at købe 83 våben.

På den mørke del af internettet, Dark Web, var han i kontakt med sælgere, som senere viste sig at være betjente i Homeland Security Investigations. En af leverancerne skete på rastepladsen Ejer Bavnehøj. Med en drone og andre metoder overvågede PET aktionen.