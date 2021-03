Amerikansk stat vil indføre henrettelse ved skydning

Senatet i South Carolina har sagt god for en lov, der vil tilføje skydning af en henrettelsespeloton som en mulighed for dødsdømte.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Hvis loven også bliver vedtaget af underhuset i delstaten og underskrevet af guvernøren, vil dødsdømte selv kunne vælge at blive henrettet af en deling soldater eller andre ved skydning.

Som det forholder sig nu, kan South Carolina ikke udføre nogen henrettelser, da staten er løbet tør for dødelige indsprøjtninger og ikke kan få fat i nye.

Dødsdømte kan selv vælge mellem en dødelig indsprøjtning og den elektriske stol.

Da indsprøjtningen ikke kan udføres, vælger den dødsdømte blot den mulighed for at undgå at blive henrettet, skriver AP.

Derfor har guvernøren i delstaten, Henry McMaster, bedt statens lovgivende forsamlinger om at give ham en anden mulighed for at genstarte henrettelserne i delstaten, som i næsten ti år ikke har henrettet nogen.

- Dødsstraffe vil fortsætte med at være en del af loven et stykke tid. Så hvis den skal blive, bør den være human, siger medlem af Senatet Dick Harpootlian ifølge AP.

Han mener, at hængninger er for brutal en metode, og at den elektriske stol ofte ender med, at den dødsdømte 'brænder ihjel'.

Loven om henrettelsespelotoner blev vedtaget med stemmerne 32-11 i Senatet, og flere demokrater stemte for.

Den nye lov, som altså fortsat kræver godkendelse af guvernøren og underhuset for at blive til virkelighed, holder fast i den dødelige indsprøjtning som metode, hvis altså staten har mulighed for at udføre indsprøjtningen.

Men den kræver, at fængselspersonale anvender den elektriske stol, hvis ikke staten har de tilgængelige dødelige indsprøjtninger, og i så fald kan den dødsdømte selv vælge at blive skudt i stedet, skriver AP.

Repræsentanternes Hus i delstaten overvejer for tiden en lignende lov - dog uden henrettelsespelotonen. Men Senatets udgave kan potentielt ende i Repræsentanternes Hus ifølge AP.

Lige nu er skydning af henrettelsespelotoner fortsat en del af loven i Utah, Oklahoma og Mississippi.