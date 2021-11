Amerikansk teenager frikendt efter anklager om dobbeltdrab

Et nævningeting har fredag frifundet 18-årige Kyle Rittenhouse på alle punkter i en sag, hvor han blandt andet stod anklaget for drab på to personer under en Black Lives Matter-demonstration i byen Kenosha sidste år.

Dermed når nævningetinget frem til, at teenageren handlede i selvforsvar.

De i alt 12 nævninge frifinder således Rittenhouse for anklager om drab, forsøg på drab og hensynsløs tilsidesættelse af andres sikkerhed.

Anklagerne er fremsat i forbindelse med demonstrationer 25. august 2020 i Kenosha, som var præget af voldsom uro og brandstiftelser.

Rittenhouse skød og dræbte her 36-årige Joseph Rosenbaum og 26-årige Anthony Huber. Han skød og sårede 28-årige Gaige Grosskreutz.

Men forsvaret har argumenteret med, at Rittenhouse frygtede for sit liv.