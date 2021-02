Amok med sten: Bilejere ramt af serie-hærværk

I løbet af natten til søndag har en ukendt gerningsmænd eller flere ladet et destruktivt raseri gå udover flere bilejere på tre villaveje og en parkeringsplads i den nordsjællandske by Ølstykke.

Det bekræfter Henriette Døssing, pressetalsmand i Nordsjællands Politi.

- Vi ved ikke så meget, men det falder i øjnene, at der er begået en del hærværk i det samme område. Man kunne få den tanke, at det kan være de samme personer, der står bag, siger Henriette Døssing.

Søndag klokken 08.47 modtog politiet den første anmeldelse om, at der i nattens løb var udøvet hærværk mod en vinduespartier på en personbil parkeret på Roarsvej.

Også knust med sten

Der var kastet store sten igennem både for- og bagruden, der var gjort forsøg på, at knække vinduesviskeren på køretøjets bagrude.

Den var gal igen en halv time senere, da politiet blev advaret om, at en bil på Hagbardsvej havde været udsat for en lignende mishandling.

Også her var bilens forrude og bagrude blevet knust med sten, ligesom der også var lavet buler i kølerhjelmen og rammen til bagsmækken.



Omkring klokken ti indløb den tredje anmeldelse om hærværk. I det tilfælde var det et personkøretøj parkeret på Skjoldsvej, der havde fået fået knust siderude.



Endelig modtog politiet ved middagstid et alarmopkald om hærværk mod en bil, der holdt parkeret på Bækkegårds Plads.

Her var begge sidespejle revet af bilen, og ukendte personer havde her knust bilens højre baglygte.

Nordsjællands Politi vil gerne i kontakt med folk, der kan have set noget eller har oplysninger, som kan bringe efterforskningen videre. Politiet tager telefonen på nummer 114.