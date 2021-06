Amok på Facebook: Mand tiltalt for at true statsministeren

En 38-årig mand er nu tiltalt for konkrete video-trusler om at jagte og komme efter Danmarks statsminister, rigspolitichefen, PET-chefen og to toppolitikere

En halv time lang Facebook-video med vrede verbale angreb på blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S) og rigspolitichef Thorkild Fogde får nu konsekvenser for en 38-årig mand af libysk oprindelse.

Manifestet blev 13. marts i år opsnappet og blokeret af Politiets Efterretningstjeneste.

Michael Quist, anklager i Nordsjællands Politi, oplyser til Ekstra Bladet, at statsadvokaten nu har skrevet under på et anklageskrift om regulære trusler efter straffelovens paragraf 119, stk. 1, mod den tiltalte mand, som på det tidspunkt var indlagt på Nordsjællands Hospitals psykiatrisk afdeling i Hillerød.

Der er endnu ikke sat datoer på retssagen.

Rasende på topfolk

Ud over udfald mod Danmarks statsleder og politiets topchef tager anklageskriftet udgangspunkt i trusler rettet mod sundhedsminister Magnus Heunicke (S), Nye Borgerliges leder Pernille Vermund og PET-chef Finn Borch Andersen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) er nævnt i det video-manifest, som danner grundlag for den usædvanlige trusselssag. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Pernille Vermund, leder af partiet Nye Borgerlige. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

- Manden siger en masse vrøvl på videoen, men det er især tre til fire sætninger, som har betydning for sagen. Han siger ikke direkte, at han vil slå ihjel. Men han siger for eksempel 'dem skal jeg nok personligt tage mig af, og så kan I fortolke det præcis, som I vil' med henvisning til Mette Frederiksen og de andre navngivne personer, fortæller Michael Quist, som var politiets anklager under grundlovsforhøret i den konkrete sag.

På videoen siger manden desuden 'jeg jagter jer' og 'jeg kommer efter jer', og så fastslår han, at han 'ikke er bange'

Talsmand for oprørere

Den tiltalte erkendte under grundlovsforhøret, at han lagde manifestet på Facebook, at han selv var i billedet, og at det kun var ham, der udtalte sig.

Han afviste til gengæld, at der var tale om trusler, og henviste til, at han skulle være medietalsmand for en protestbevægelse mod regeringens corona-håndtering. Han beskrev selv den restriktive politik som 'direkte samfundsskadelig'.

Manifestet blev lagt ud, mens København var præget af 'Men In Black'-demonstrationer. Manden er derfor også tiltalt efter den særlige paragraf 81b, som i princippet kan fordoble straffen, hvis han kendes skyldig.

Gruppen 'Men In Black' demonstrerede i foråret flittigt i Københavns gadebillede. Protesterne inspirerede den nu tiltalte 38-årige mand til at lægge et video-manifest på Facebook. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det kontroversielle manifest blev lagt ud dagen efter byrettens fængselsdom mod Nanna Skov Høpfner for at opildne til vold under en stor demonstration på Rådhuspladsen i København.

Manden beskrev på det tidspunkt den unge kvinde som en 'frihedskæmper for Danmark'. Ekstra Bladet har været i kontakt med den tiltaltes forsvarsadvokat. Hun ønsker ikke at udtale sig på sin klients vegne.

Ny sag: Kaldte anklager klovn

Den 38-årige mand er også tiltalt for under grundlovsforhøret om video-sagen i Retten i Helsingør at have overdænget politiets anklager, Michael Quist, med skældsord og kaldt anklageren for 'en klovn'.

- Statsadvokaten mente, at det også skulle med i anklageskriftet som et særskilt forhold, siger Michael Quist, som selv anmeldte mandens vrede udfald, fordi han mente, at 'nu kunne det være nok'.

Ekstra Bladet erfarer, at den tiltalte mand tidligere er dømt for overtrædelse af netop trussels-paragraffen tilbage i 2010.