Amok på jobcenter: Kastede med stol og slog medarbejder

En kvinde endte med at grassat under sit besøg hos Gentofte Jobcenter

En tur på jobcenteret blev tilsyneladende for meget for en unavngiven ung kvinde, der i mandags blev så vred, at hun endte med at kaste en stol gennem Gentofte Jobcenter for efterfølgende at angribe personalet.

Det skriver Nordjsællands Politi i deres døgnrapport.

Ifølge politiets pressevagt havde kvinden kastet en stol ind i en glasdør på jobcenteret og blev herefter fulgt ud af døren af en medarbejder.

Kvindens vredesudbrud var dog ikke overstået endnu, og i stedet for at gå valgte hun ifølge politiet at dele håndmadder ud til medarbejderen ved at slå personen to gange i ansigtet, hvorefter hun blev bortvist fra stedet.

Tirsdag klokken 09.52 modtog politiet så en anmeldelse fra den forurettede, og er nu i gang med at undersøge sagen nærmere.