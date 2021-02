Amok på overbo: Mand udvist for knivangreb

En 46-årig litauer idømt to års fængsel og udvisning af Danmark efter at have overfaldet sin overbo med flere knivstik

Et blodigt og brutalt knivoverfald på sin kvindelige overbo i et lejlighedskompleks i Randers har nu kostet en 46-årig litauisk mand to års fængsel. Han vil desuden efter afsoning blive udvist af Danmark.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Overfaldet skete natten til den 14. november sidste år i den nu dømte mands lejlighed i den indre by.



Flere personer var samlet. En af dem var mandens 24-årige overbo, og som alle andre i selskabet havde hun fået en del alkohol at drikke.

På et tidspunkt forlod flere lejligheden, hvorefter 46-årige mand var alene med sin overbo og sin hustru, men der var stadig god stemning.



Pludselig angreb den 46-årig mand kvinden bagfra, hvorefter han ramte hende med flere knivstik.

Skader på halsen

Det lykkedes den kvæstede kvinde at flygte, og hun blev efterfølgende behandlet for skader på hals, øre og skulderen samt afværge-sår på fingrene.



Manden erkendte ved politiets ankomst et stykke hen ad vejen, at han stod bag overfaldet. Han var indsmurt i blod men oplyste, at han ikke huskede, hvad der var sket i lejligheden.

I forbindelse med retssagen nægtede han sig af samme grund skyldig.

Politiets anklager Pia Udbye er tilfreds med, at retten også fulgte anklagemyndighedens påstand om udvisning.



- Selvom den 24-årige ikke var i livsfare, lagde retten vægt på, at det var et meget groft angreb mod en sagesløs person. Det var potentielt meget farligt, og det er afspejlet i fængselsstraffen, siger Pia Udbye.



Lithaueren udbad sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.