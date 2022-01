Amok: Sigtet for voldtægt og drabsforsøg

En yngre mand blev søndag anholdt og senere sigtet for særligt farlig voldtægt, røveri af 30.000 kroner og grov og særlig farlig voldtægt begået mod en 61-årig kvinde med udenlandsk statsborgerskab i Nordsjælland.

Kvinden arbejdede på en massageklinik i Nordsjælland. Det var efter politiets opfattelse her, hun blev overfaldet søndag tidligt om morgenen.

Den sigtede 29-årige mand blev mandag formiddag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Helsingør og varetægtsfængslet i fire uger på en begrundet mistanke om, at han er skyldig og af hensyn til politiets videre efterforskning

Her læste Marcus Nymand, anklager i Nordsjællands Politi sigtelsen op, hvorefter dørene blev lukket af hensyn til sagens 'meget alvorlige karakter' og politiets efterforskning.

Hævelser og hjerneblødning

Manden er sigtet for tre forhold. Han er sigtet for forsøg på manddrab ved at have opsøgt kvinden og taget halsgreb på hende, så hun fik punktformede blødninger på indersiden af begge øjenlåg, kraftige hævelser i halsregionen og en hjerneblødning.

Han er desuden sigtet for anal og vaginal voldtægt af særligt farlig karakter og også i form af oralsex. Han brugte efter anklagerens opfattelse 'særligt kvalificeret vold', blandt andet ved at have brugt kniv samt flere knytnæveslag og spark.

Endelig er han sigtet for at have begået groft røveri i kombination med brug af grov vold. I den forbindelse sigtes han for at have taget 30.000 kroner i kontanter fra den forurettede kvinde.

Hun blev ifølge sigtelsen forsøgt fastholdt med plasticstrips, og da hun fik vristet sig løs, tvang han hende til at udlevere det kontante beløb, som hun havde hos sig.

Erkender vold og røveri

Manden nægter sig skyldig i voldtægt og forsøg på manddrab. Han erkender til gengæld grov vold og fuldbyrdet røveri.

Dommeren nedlagde navneforbud i forhold til både den forurettede og den sigtede.

Den 29-årige mand blev anholdt og mistænkt for de kriminelle forhold søndag flere timer efter den forurettede kvindes opkald til alarmcentralen.

Marcus Nymand ønsker ikke at give offentligheden indblik i relationen mellem den sigtede og den forurettede kvinde.