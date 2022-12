Anholdelsesaktion i Tyskland: Prins blandt de anholdte

Mindst 25 personer anholdt under politiaktion i Tyskland

En af de 25 personer, der onsdag morgen blev anholdt under en massiv politiaktion i Tyskland, er angiveligt en prins fra den adelige tyske Reuss-familie

Over 3000 betjente slog onsdag morgen til under en massiv anholdelsesaktion, hvor 25 personer, der kan kobles til en højreekstremistisk terrororganisation med planer om et statskup, blev anholdt.

Ifølge The Guardian skal en af de anholdte være en prins fra den tyske adelsfamilie Reuss. Han menes at være en af 'hovedlederne' i organisationen.

Mediet skriver, at prinsen, der er kendt som Heinrich XIII, efter organisationens planer skulle indsættes som statsleder, når de havde gennemført det planlagte statskup.

Udstødt af familien

Heinrich XIII blev pågrebet onsdag morgen efter en aktion mod en bygning i den tyske by Frankfurt. Billeder viser, hvordan han iført håndjern bliver ført ud af bygningen af betjente, hvorefter han føres ind i en politibil.

Reuss-familien har ifølge VG tidligere udstødt Heinrich XIII i forbindelse med antisemitiske udtalelser.

Annonce:

Også en officer, der tidligere har stået i spidsen for en specialafdeling i den tyske hær, skal være blandt de anholdte. Det skal også den tidligere politiker for partiet Alternative für Deutschland Birgit Malsack-Winkemann.

130 ejendomme ransaget

Under den massive politiaktion onsdag morgen blev der foretaget razziaer af 130 ejendomme i mindst 11 forskellige tyske delstater. Der blev også foretaget anholdelser i Østrig og Italien.

Ifølge den føderale anklagemyndighed i Tyskland er planlægningen af statskuppet foregået siden november 2021.

'Medlemmerne af gruppen følger et konglomerat af konspirationsteorier bestående af fortællinger fra de såkaldte Reichsbürger- og QAnon-ideologier', skriver de i en pressemeddelelse.

'De er overbevist om, at Tyskland i øjeblikket styres af medlemmer af en såkaldt 'dyb stat''.