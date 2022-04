Anholder over 9000 formodede bandemedlemmer

Myndighederne i El Salvador har anholdt over 9000 formodede bandemedlemmer i de seneste par uger, oplyser landets præsident, Nayib Bukele, søndag, efter at der er indført nødretstilstand som følge af en lang række drab. Det skriver AFP.

- Over 9000 formodede bandemedlemmer er blevet anholdt på kun 15 dage. Vi fortsætter krigen mod banderne, skriver præsidenten i et tweet.

Bukeles styre er blevet stærkt kritiseret af lokale og internationale menneskerettighedsgrupper for påståede krænkelser og undertrykkelse.

Det nationale politi skriver på Twitter, at '507 terrorister blev anholdt lørdag'.

- Siden begyndelsen på krigen mod banderne har vi sat i alt 9120 bandemedlemmer bag tremmer, hedder det.

I dagene 25.-17. marts blev 87 mennesker dræbt under en voldsbølge, som fik myndighederne til at foretage masseanholdelser. Politi og militær har foretaget anholdelserne efter at have fået særlige beføjelser.

Myndighederne har også optrappet krigen mod kriminalitet ved at skærpe straframmen for fængselsstraffe for bandemedlemsskab fra 9 år til 45 år.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, har kritiseret myndighederne i El Salvador for blandt andet andet at forbyde medierne at skrive om visse bandeaktiviteter - blandt andet korruption.

Men USA udtrykker også bekymring over bandekriminaliteten i El Salvador, som ifølge man mener udgør en 'trussel mod El Salvadors nationale sikkerhed'.

AFP skriver, at banderne Mara Salvatrucha (MS-13) og Barrio 18 sammen med andre bander i landet har over 70.000 medlemmer. I marts i år var 16.000 af dem i fængsel.