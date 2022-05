Anholdt 50 gange før: Oppositionsleder sigtet for protest mod høje fødevarepriser

Den ugandiske oppositionsleder Kizza Besigye er kendt for at komme i konflikt med myndighederne. Nu er han sigtet for at opfordre til vold i protest mod de forhøjede fødevarepriser

I 2020 havde den ugandiske oppositionsleder Kizza Besigye været i ordensmagtens varetægt for 50. gang.

Nu er han kommet i konflikt med myndighederne en gang mere.

Denne gang for at være på gaden i Ugandas hovedstad Kampala, hvor han demonstrerede mod de høje fødevarepriser, som rammer hele verden hårdt i øjeblikket.

Selv mener den ugandiske regering, at de stigende priser skyldes krigen i Ukraine.

Protesten faldt ikke god jord, og Besigye kunne derfor bruge natten til onsdag i en fængselscelle, skriver Independent.

Sigtet for at opfordre til vold

Efter en nat i politiets varetægt er Kizza Besigye blevet sigtet for at opfordre til vold under sine protester.

I anklageskriftet står der, at oppositionslederen skulle have ytret, at det er 'fordelagtigt at demonstrere, en handling som vil lede til destruktion eller ødelæggelse af ejendomme'.

Den ugandiske oppositionsleder Kizza Besigye er kendt af myndighederne og har over 50 anholdelser bag sig. Foto: Abubaker Lubowa, Ritzau Scanpix

Sjældent ført til mere

Om sigtelsen vil føre til en dom, vil tiden vise. Men med mere end 50 anholdelser bag sig, tegner der sig et mønster.

For ofte er sigtelserne af Kizza Besigye frafaldet igen.

Foruden at være et kendt ansigt hos politiet, har Besigye også været et kendt ansigt under præsidentvalgene. Her har han fire gange forsøgt at vippe Ugandas præsident, Yoweri Museveni, af pinden.

En kamp, som præsidenten har vundet ved at sende sine modstandere i fængsel i tide og utide. Og det lader til, at Museveni ved, hvad der virker. For han har siddet ved magten siden 1986.

Det er ikke kun i Uganda, at fødevare-priserne stiger mod himlen. Det gælder over hele verden, og nu ser det ud til at en ny krise truer, som kan få priserne til at tage endnu et spring.

