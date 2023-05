Anholdt af FBI: Filmede 150 mennesker i badet

En passager ombord på et krydstogt i Caribien er blevet anholdt af FBI for angiveligt at have skjult et kamera i et badeværelse på et af verdens største krydstogtskibe.

På kameraet er der optagelser af mere end 150 mennesker - inklusive børn.

Det skriver flere medier herunder The Washington Post og CBS News.

Ulovlige videoer

Ifølge medierne er det Jeremy Froias, der indtil denne uge arbejdede som cybersikkerhedsofficer for byen Kissimmee i Central Florida, der er blevet anholdt.

Han er sigtet for at være i besiddelse af de ulovlige videoer og forsøg på besiddelse af materiale til udnyttelse af børn.

The Washington Post skriver, at optagelser fra det skjulte kamera første viser Jeremy Froias, der skjuler kameraet og justerer det, så det peger mod et toilet.

I den tid, kameraet blev monteret, optog det videoer af mere end 150 personer, inklusive hvad der så ud til at være mindst 40 mindreårige, lyder det.

Må ikke forlade landet

Selskabet bag krydstogtet blev opmærksomme på sagen, da en passager havde opdaget kameraet og gik til besætningen.

Herefter blev sagen straks rapporteret, og den involverede gæst blev fjernet fra skibet af myndighederne til yderligere undersøgelse.

Jeremy Froias har siden været i retten til et kautionsforhør i Puerto Rico.

Her blev det afgjort, han kunne blive løsladt mod en kaution på 25.000 dollars, men han skulle aflevere sit pas og begrænse sine rejser til Puerto Rico.

Han må ikke bruge internettet eller have uovervåget kontakt med nogen under 18 år, hans egne to børn inklusive, mens sagen står på.