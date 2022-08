Anholdt efter fængselsflugt

To mænd flygtede 2. august fra Renbæk Fængsel, og mandag aften blev den ene af de to anholdt

En 26-årig og en 27-årig mand, der begge afsoner en straf på det åbne afsnit i Renbæk Fængsel, så tirsdag den 2. august deres snit til at stikke af.

Siden har Syd- og Sønderjyllands Politi arbejdet intenst på at finde de to personer, og mandag lykkedes det dem at anholde den 27-årige.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Den 27-årige blev anholdt i en lejlighed i Haderslev mandag aften, og anholdelsen foregik uden dramatik. Han bliver nu sigtet for 'undvigelsen', ligesom han skal fortsætte afsoningen i fængslet.

Den 26-årige mand er fortsat på fri fod.

Politiet oplyser ikke, hvad de to personer sidder inde for, men har tidligere udtalt, at ingen af de to mænd vurderes at være til fare for borgerne.