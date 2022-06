Anholdt efter knivstikkeri i boligkvarter

Midt- og Vestsjællands Politi har anholdt en person, der er mistænkt i forbindelse med et knivoverfald fredag aften i boligkvarteret Engvang i Holbæk, hvor en 27-årig blev stukket to gange i brystet.

Det bekræfter vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi over for Ekstra Bladet lørdag formiddag.

Den mistænkte blev anholdt kl. 02.00 i nat, men derudover er politiet sparsomme med oplysninger om den anholdte. Vagtchefen oplyser, at det stadig er uklart, hvorvidt personen skal fremstilles i grundlovsforhør.

En del af boligområdet blev afspærret, imens politiet afsøgte området med hunde. Foto: Kenneth Meyer

Anmeldelse om slagsmål

Lasse Jensen fra Midt- og Vestsjællands Politi oplyste fredag aften til Ekstra Bladet, at en patrulje i første omgang blev kaldt ud til gerningsstedet efter meldinger om slagsmål på åben gade.

- Vi får en anmeldelse 19.28 om, at der skulle være slagsmål. Da vi kommer frem, har vi én person, der er tilskadekommen med to knivstik i brystet, forklarede han, og tilføjede, at de arbejdede ud fra tesen om, at overfaldet ikke var tilfældigt.

Den 27-årige blev fragtet til Rigshospitalet i helikopter, hvor han blev behandlet for sine skader, men han var umiddelbart ikke i livsfare efter overfaldet.

Politiet efterlyser fortsat vidner til episoden, der fandt sted udendørs i det tætbefolkede boligområde, og opfordrer borgere, der kender til sagen til at henvende sig på 114.

Ekstra Bladet følger sagen.