Anholdt efter rigtig dårlig joke

En 29-årig mand fra det nordlige Aarhus blev onsdag aften anholdt efter en misforstået 'spøg', hvorefter hans kæreste havde ringet til 112.

Forinden havde manden sendt et billede til kæresten fra sit badeværelse. På billedet var der både 'blod' og flere knive. Billedet var ledsaget af en tekst, hvor han forklarede, at han havde 'skåret en del i sig selv'.

Både politi og ambulance rykkede prompte ud til mandens adresse, hvor det hurtigt viste sig, at både de og kæresten var blevet holdt for nar.

'Blodet', der var smurt ud på badeværelset, var nemlig ikke blod, men i stedet ketchup, og manden forklarede, at 'det hele bare var for sjov'.

Af politiets døgnrapport fremgår det, at manden efterfølgende blev anholdt og lagt i håndjern, da politiet mistænkte, at han havde en kniv på sig.

Politibetjentene, der mødte op, syntes desværre ikke, at joken var lige så god, som manden selv syntes, og han blev derfor sigtet for at have forårsaget ubegrundet udrykning.