Anholdt efter ulykke: Mistanke om narkopåvirket bilist

En person er kommet til skade under uheldet ved Valby Station

To kvinder er kommet til skade under ulykken ved Valby Station. Føreren af en bil er ført væk i håndjern, viser billeder fra stedet

Opdateret klokken: 21.28: Vejen er nu genåbnet for trafik.

Fredag aften er der sket en større ulykke på Toftegårds Allé ved et busstoppested på broen, der går over togskinnerne ved Valby Station.

Her er to kvinder kommet til skade, oplyste vagtchef ved Københavns Politi Jonathan Wald ved 19.30-tiden.

Han fortalte videre, at vejen var helt spærret:

- Vi er tilstede med flere patruljer. Vi har spærret for trafikken i begge retninger, og vi arbejder på stedet.

Anholdt

Ekstra Bladets mand på stedet kunne efterfølgende fortælle, at en ung mand er blevet ført væk i håndjern af politiet.

- Vi har en anholdt en i forbindelse med sin adfærd omkring ulykken, oplyser Jonathan Wald, der ikke vil komme nærmere ind på omstændighederne på nuværende tidspunkt.

Klokken 21.30 lyder det så fra politiet, at de to kvinder er blevet påkørt.

Føreren af den forulykkede bil er blevet anholdt. Han mistænkes for at køre, mens han var påvirket af euforiserende stoffer.

Lørdag vil han blive stillet for en dommer i et grundlovsforhør. Her vil det blive afgjort, om han skal varetægtsfængsles.

- Han vil blive fremstillet i morgen, siger vagtchefen.

Vagtchefen siger videre om tilstanden på de to tilskadekomne kvinder:

- En person svært tilskadekommen, og en er lettere tlskadekommen.

Foto: Kenneth Meyer