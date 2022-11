Anholdt for at hvidvaske mere end 11 millioner kroner

En 37-årig mand blev tirsdag anholdt på sin adresse i Hellerup sigtet for omfattende hvidvask.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Manden er mistænkt for at have hvidvasket i alt mere end 11 millioner kroner, og efter en målrettet efterforskning rykkede Københavns Politi ind på to adresser med tilknytning til den anholdte.

Manden blev anholdt på en adresse i Hellerup, men politiet har tirsdag også foretaget ransagninger på en adresse i Charlottenlund.

Han fremstilles i grundlovsforhør onsdag.

- Sigtelsen lyder på hvidvask af særlig grov beskaffenhed, og Københavns Politi vurderer derfor, at der er grundlag for at fremstille ham i grundlovsforhør i Dommervagten ved Københavns Byret med begæring om varetægtsfængsling. skriver politiet i pressemeddelelsen.

Lukkede døre

Ekstra Bladet har været i kontakt med Peter Reisz, der er vicepolitiinspektør i Københavns Politi.

Han oplyser, at retssagen kommer til at køre for lukkede døre, og derfor kan politiet ikke oplyse, hvilken virksomhed manden har haft gang i.

- Men vi har haft manden under mistanke i et par måneder, siger Peter Reisz.