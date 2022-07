Anholdt for hatecrime: 'Kører gerne en enkelt eller 10 ned'

To mænd blev i nat anholdt og sigtet for hatecrime efter, at de ifølge politiet kom med trusler mod deltagere af Sønderborg Pride på Facebook

To mænd fra Sønderborg er anholdt og sigtet for hatecrime efter, at de ifølge politiet havde ytret sig truende over for deltagere til det forestående Sønderborg Pride arrangement.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse søndag formiddag.

Politiet oplyser, at de fik en skriftlig anmeldelse lørdag om, at de to mænd på 19 og 23 år i et kommentarspor på Facebook havde skrevet ting, der kunne opfattes som trusler mod deltagerne af Sønderborg Pride, der bliver afholdt i august i byen.

Mændene blev anholdt og afhørt lørdag aften og søndag nat, inden de blev løsladt. De er fortsat sigtet efter straffelovens 266b.

Modstand på Facebook

Begivenheden strækker sig over en uge, og er arrangeret af LGBTQ+ Sønderborg.

Annonce:

I år er første gang, at arrangementet løber af stablen. Nyheden blev annonceret fredag, og det lokale medie SønderborgNYT delte en artikel om arrangementet på deres Facebook-side.

Under opslaget, der nu er slettet, var der flere kommentarer, hvori brugere udtrykte deres modstand mod arrangentet.

Ekstra Bladet erfarer, at det er dette kommentarspor, der har ført til sigtelserne af de to mænd.

De nægter sig ifølge politiet skyldige i trusler, men erkender, at de skrev kommentarerne.

Hele opslaget er nu blevet slettet, men udvekslingen mellem de to personer kan ses herunder.

Mændene skrev kommentarerne, som var synlige for alle på lokalmediets Facebook-profil. Foto: Privat

- Jo flere, jo bedre

Som det fremgår af ovenstående screenshot, har den ene 'tagget' den anden under opslaget med ordene:

'Styr dig. Fy for den vi skal ud og køre markrace den dag.', hvor til, at der bliver skrevet 'Fuck ja, vi skal.'

Herfra bliver der blandt andet skrevet:

'Ikke kun en, så mange som muligt. Jo flere, jo bedre. Kører gerne en enkelt eller 10 ned', skriver en af mændene, mens den anden fortsætter: 'Indtil de fatter, der kun er to køn'

Annonce:

Ekstra Bladet har været i kontakt med en af de sigtede, som ikke ønsker at uddybe sine kommentarer.

Den anden mand er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser.