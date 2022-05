Anholdt for Louise-drab: Dømt før i rystende sag

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Det er ikke første gang, at den 28-årige mand, som politiet har anholdt for drabet på Louise Borglit, er anklaget for alvorlig kriminalitet rettet mod en kvinde.

Politiet oplyste i en pressemeddelelse, at han er dømt før og var i færd med at afsone dommen, da han blev anholdt i fængslet.

Ekstra Bladet kan føje nye detaljer til den tidligere straffesag.

Manden er tidligere idømt en lang straf for blandt andet drabsforsøg mod en tidligere kæreste. Det skete i en anden politikreds end Københavns Vestegns Politi.

Louise Borglit blev dræbt med adskillige knivstik - hun bar på sin ufødte søn. Den sigtede er dømt før. Privatfoto

I forbindelse med den tidligere sag prøvede han blandt andet at dræbe ekskæresten ved at snøre noget om hendes hals, ligesom han udsatte kvinden for brutal vold.

Det fremgik i retten, at retten fandt det bevist, at han kun opgav drabsforsøget, fordi det var for besværligt at gennemføre. Ved en tidligere lejlighed udsatte han samme kvinde for grov vold, så hun fik voldsomme skader og udsatte hende for grusomme trusler.

Den 28-årige bliver fredag morgen fremstillet i grundlovsforhør. Følg med live her: