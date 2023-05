Anholdt for vanvidskørsel: Promille på over to

En 24-årig mand har fået beslaglagt sit køretøj og skal fremstilles i grundlovsforhør efter at have kørt formodet vanvidskørsel på Køge Bugt Motorvejen

Det var ikke med god vilje, at en 24-årig mand tirsdag lod sig standse af politiet, da han blev målt til at køre 181 kilometer i timen på en strækning, hvor man måtte køre 110.

Han forsøgte da også i første omgang at accelerere og fortsætte sin kørsel ad Køge Bugt Motorvejen, da en færdselspatrulje prøvede at bringe ham til standsning. Til sidst blev han dog indhentet og trak ind i nødsporet.

Det fremgår af Midt- og Vestjyllands Politis Døgnrapport.

Bil beslaglagt

Betjentene foretog både en alkometer- og en narkometertest af manden, som begge gav udslag.

Imens alkometertesten viste en promille over to, viste narkometertesten, at manden var påvirket af kokain.

Derfor blev den 24-årige anholdt og sigtet for tre overtrædelser af færdselsloven, ligesom han blev taget med på sygehuset for at få udtaget blodprøver, som skal klarlægge den præcise promille.

Eftersom hans promille formodes at have været over to, karakteriseres mandens kørsel som vanvidskørsel, hvorfor hans bil blev beslaglagt på stedet.

Nu skal den 24-årige mand, der er fra Litauen og kørte i en med bil litauiske plader, fremstilles i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.