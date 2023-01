Anholdt for voldtægt nytårsnat

Der skal nu tages stilling til, om der er grundlag for at manden fremstilles i grundlovsforhør

Søndag klokken 00.35 modtog Syd- og Sønderjyllands Politi en anmeldelse om voldtægt af en ung kvinde.

Voldtægten var begået i området omkring Palævej i Augustenborg i Sønderborg Kommune.

Området blev efterfølgende afspærret og afsøgt med hundepatruljer for at finde spor på gerningsstedet, ligesom politiet iværksatte en massiv efterforskning for at finde frem til gerningsmanden.



Mandag formiddag gav arbejdet pote og politiet anholdte en 30-årig mand fra lokalområdet og sigtede ham for voldtægt.

Anklagemyndigheden skal nu tage stilling til, om der er grundlag for fremstilling i et grundlovsforhør.