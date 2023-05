Anholdt i aftes: Dømt i dag

To danske og to spanske mænd blev fredag aften anholdt for at male graffiti på toge på et banelegeme ved Ishøj Station.

De fire blev anholdt klokken cirka 2030, og i dag lørdag fik de ved retten i Glostrup en straksdom.

Tre af dem fik 30 dages fængsel, en fik 50 dage for hærværk for ikke under 35.000 kroner mod DSB's toge, oplyser sagens anklager, Peter Rask, til Ekstra Bladet.

Danskerne, som var i 20'erne, og de noget ældre spanske mænd, risikerer dog, at et efterfølgende erstatningskrav fra DSB kan overstige de 35.000 kroner, man som minimum har vurderet, at der er begået hærværk for. Det afhænger af, hvor store omkostningerne bliver for at få rengjort togene.

- Mine to klienter, de to danske mænd, blev løsladt efter retsmødet. De er taget på fersk gerning og har medvirket til at få sagen afsluttet, siger forsvarsadvokat David Francis Lublin.

De to skal dermed afsone senere.

De to spanske mænd har også medvirket til sagens opklaring, men er fængslet efter dom med henblik på udvisning.

En straksdom kan afsiges i enkle sager, hvor de sigtede tilstår, og hvor sagen vurderes af alle parter til være fuldt belyst.

