Anholdt i drabssag ved berlinsk vartegn

Politiet i Berlin har anholdt en mand, der mistænkes i sagen om et brutalt drab i den tyske hovedstad.

tidligt fredag morgen fandt tilfældigt forbipasserende en dræbt mand tæt ved Fernsehturm, der er et af Berlins mest kendte vartegn.

Den anholdte er pakistansk flygtning, skriver lokalmediet BZ. Mediet fortæller, at offerets identitet endnu ikke er klarlagt, men at der også her formodes at være tale om en person med flygtningestatus.

Mediet skriver endvidere, at offeret skal være blevet pryglet ihjel. Blandt andet har gerningsmanden anvendt en flaske. Det underbygges ved, at der på gerningsstedet blev fundet en knækket hals fra en ølflaske.

Det var en ansat ved Berlins renholdningsselskab, der fandt det blodige lig og ringede 112. En ambulance blev sendt til stedet, hvor man forgæves forsøgte at genoplive voldsofferet.

Motivet til drabet er endnu ikke klarlagt.

Om dagen er området ved Fernsehturm og den nærliggende Alexanderplatz er turistmagnet, men om aftenen og natten er den tilholdssted for unge, hjemløse og en del personer med flygtningestatus.