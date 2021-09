Anholdt i hestesag: Efterforsker om det er samme mand

En 41-årig mand fra Holbæk blev tirsdag eftermiddag anholdt og sigtet for mishandling af en hest på en rideskole natten til tirsdag i sidste uge.

Hesten Florica havde næste morgen blandt andet hævelser ved dens kønsdele, konstaterede hestens ejer, og der blev slået alarm til politiet.

Den anholdte mand er nu afhørt til sagen og sigtet for overtrædelse af dyreværnsloven.

Løsladt igen

Politiet løslod ham igen efter en grundig juridisk vurdering af de oplysninger, der i øjeblikket foreligger i den sag.

Ud fra de formelle regler i retsplejeloven vurderede anklagemyndigheden og politiet, at det juridiske grundlag for fremstilling i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling ikke var til stede, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi er ganske bevidst om, at sagen fremkalder store følelser.

Men han understreger over for Ekstra Bladet, at der generelt skal være vigtige elementer opfyldt for at få varetægtsfængslet en person, blandt andet proportionalitet i, hvad man forventer, at folk kan få af fængselsstraf i en given sag med det store indgreb, det er at blive varetægtsfængslet før en dom.

Spørgsmålet om, hvorvidt en anholdt på fri fod kan mistænkes for at ville gentage sin forbrydelse, indgår også i en samlet vurdering for varetægtsfængsling. Men foreløbig er manden alene sigtet for det ene tilfælde af hestemishandling i sidste uge.

Langt værre var en hændelse i september sidste år i samme rideklub. Da blev hesten Carli mishandlet så voldsomt i underlivet om natten i sin stald, at den blev fundet blødende fra bagenden og måtte aflives.

Manden fra sidste år blev filmet af et overvågningskamera, og det samme skete i sidste uge. Folk fra rideklubben mener, at det på overvågningen ser ud, som om det kan være samme person.

Det efterforsker politiet.

- Er det tilfældet stiller sagen sig helt anderledes, siger Martin Bjerregaard med henvisning til sidste års langt alvorligere mishandling af Carli.

Roser borgerne

Han roser de borgere, som tirsdag kontaktede politiet. Flere havde nemlig set en mand gå rundt i det centrale Holbæk og mente, han kunne ligne den mistænkte i sagen, som har fået stor medieomtale.

Flere patruljer kørte til området og fik kontakt til den let spirituspåvirkede, 41-årige mand, som siden blev afhørt. Hvordan han forholder sig til sigtelsen, om han nægter, eller hvad han har forklaret, vil politiet ikke sige noget om.