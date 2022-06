Anholdt i Italien

Den 40-årige mand, som har været eftersøgt og mistænkt for at stå bag knivoverfald mod 37-årig mand i Hobro i fredags, blev mandag anholdt i lufthavn i Milano

Pinselørdag tog Nordjyllands Politi ét af de mere sjældne værktøjer i brug, da de efterlyste en 40-årig mand med navn og billede som mistænkt for at stå bag et brutalt knivoverfald mod en 37-årig mand i Hobro fredag aften.

Den 37-åriges tilstand blev karakteriseret som 'yderst kritisk', og politiet var ret hurtigt sporet ind på at få fat i den 40-årige, som er af syrisk oprindelse.

Søndag fik anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi således den 40-årige mistænkte mand varetægtsfængslet in absentia som følge af en sigtelse for forsøg på manddrab. Det medførte også en international arrestordre mod manden.



- Det var dette, der mandag medførte, at italiensk politi kunne skride til anholdelse. Det er jeg naturligvis tilfreds med er sket så hurtigt, siger politikommissær Carsten Straszek og tilføjer, at næste skridt er, at den anholdte hurtigst muligt skal udleveres til Danmark til videre retsforfølgning.

- Det har jeg ikke på nuværende tidspunkt tidshorisonten på. Vi har respekt for den proces, der nu skal køre hos vores kolleger i Italien – og så er vi klar til at hente den anholdte mand til Danmark, når italienernes politiarbejde i forbindelse med anholdelsen er afsluttet, siger Carsten Straszek i en pressemeddelelse.

Knivoffer i livsfare

Det 37-årige offer blev ifølge Ekstra Bladets oplysninger stukket flere gange - herunder i brystregionen - og er fortsat i livsfare, og sagen efterforskes af Nordjyllands Politi som forsøg på manddrab.

- Vi efterforsker på fuldt blus. Vi har stadig et stort arbejde foran os. Det består blandt andet i at kortlægge hele forløbet før, under og efter knivstikkeriet, siger Carsten Straszek og fortsætter:

- Vi foretager afhøringer, forskellige undersøgelser og en række andre efterforskningsskridt. Alt sammen med det formål at stykke et præcist billede sammen af, hvad der er foregået.



Nordjyllands Politi ønsker ikke at udtale sig yderligere om sagen af hensyn til det videre efterforskningsforløb.

- Men jeg vil gerne sige tak til alle de borgere, der har henvendt sig til os med oplysninger, siger Carsten Straszek.

Han pointerer desuden, at hvis man ligger inde med informationer af betydning for sagen, så er man fortsat velkommen til at ringe til politiet på telefon 114.