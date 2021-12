Anholdt i lufthavn: 25-årig kvinde sigtet for at tilslutte sig IS

En 25-årig kvindelig dansk statsborger er fredag kommet til Danmark fra Afghanistan med sine tre børn.

Det oplyser Københavns Politi.

Kvinden og børnene landede i København, hvorefter hun blev anholdt. Hun er sigtet for at have tilsluttet sig Islamisk Stat - IS - i Afghanistan.

Hun har i en årrække opholdt sig i Afghanistan med sine børn, oplyser politiet. Ifølge sigtelsen skal hun 23. juli 2017 have tilsluttet sig IS og dermed fremmet en terrororganisations virksomhed.

Lørdag vil hun blive fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling, og hendes børn bliver overdraget til de sociale myndigheder.

Dermed er fire mødre, som sigtes efter terrorparagrafferne, kommet til Danmark med deres børn.

Natten til den 7. oktober blev tre kvinder og i alt 14 børn hentet til Danmark fra en fangelejr i Syrien. De er alle tre sigtet for at have tilsluttet sig en terrororganisation og for at have opholdt sig i konfliktzoner i Syrien.

Kvinderne blev hentet hjem efter længere tids politisk tovtrækkeri.

Statsminister Mette Frederiksen (S) havde gentagne gange sagt, at hun ikke ville have mødrene og deres børn hjem.

Det skyldes, at mødrene havde meldt sig under fanerne hos IS og derfor blev vurderet til at udgøre en sikkerhedstrussel mod Danmark.

Regeringens støttepartier pressede imidlertid hårdt på for at få mødrene hentet til Danmark, og i foråret gik regeringen med til at evakuere de tre mødre og deres 14 børn.

Da de tre kvinder på 32, 34 og 37 år den 7. oktober satte fødderne på dansk jord, blev de anholdt.

De blev efterfølgende fremstillet i grundlovsforhør forskellige steder i landet, og de har siddet varetægtsfængslet lige siden.