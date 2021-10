Anholdt i lufthavn: Havde millioner i kuffert

En 41-årig mand er i dag onsdag blevet varetægtsfængslet i en sag, hvor han mistænkes for at ville fragte et større pengebeløb ud af Danmark, som stammer fra kriminalitet.

Manden, der har irakisk statsborgerskab, nægter sig skyldig.

Konkret sigtes han for forud for 13. december at have modtaget 3,5 millioner kroner, som var tjent på en forbrydelse, og som han 13. oktober transporterede med sig.

Manden blev anholdt i Københavns Lufthavn, og pengene havde han i en kuffert. Af sigtelsen fremgår det, at han var på vej til Istanbul, da han blev anholdt.

Manden blev fængslet i foreløbigt 27 dage.