Anholdt i morges: Straksdom på tre års fængsel

Hvidvask for mere end 200 millioner kroner har i dag kostet en mand tre års fængsel

En 47-årig mand er onsdag blevet idømt tre års fængsel for hvidvask.

Det skriver anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

'Manden blev anholdt i morges og har allerede tilstået. Inden for den seneste uge er seks andre personer blevet idømt fængsel i samme sag, og dermed er der i sagen i alt blevet idømt fængselsstraffe på mere end 27 år,' skriver anklagemyndigheden.

Konkret skulle manden have hvidvasket mere end 200 millioner kroner.

'Seks andre er allerede dømt, og i dag har vi fået dømt endnu en central aktør i sagen. Vi har slået hårdt og hurtigt ned på et kriminelt netværk, der har hvidvasket hundredvis af millioner af kroner gennem en fakturafabrik, der har udstedt falske fakturaer. Næste skridt i sagen er, at myndighederne ser på de selskaber, der så at sige har været kunder i fakturafabrikken,' siger Nathalie Ghiorzi Elias, specialanklager hos Bagmandspolitiet.