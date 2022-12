Anholdt i nat

I nattens mulm og mørke skred politiet ind og anholdt to mænd i deres hjem vest for Aarhus. Mændene er mistænkt for at have indsmuglet 60 kilo hård narkotika til Danmark. Sagen er en del af en stor efterforskning mod et internationalt narkotikanetværk, oplyser NSK, National enhed for Særlig Kriminalitet.

I forbindelse med anholdelsen foretog politiet ransagninger, og efterforskere fandt 31 kg hård narkotika. Der blev også beslaglagt værdier for op til 1.000.000 kr. fra de mistænkte.

Efter nattens anholdelse skal de to mænd fremstilles i grundlovsforhør i dag Lillejuleaften i dommervagten i Københavns Byret med begæring om varetægtsfængsling.



Anholdelsen af de to indgår i et sagskompleks, hvor NSK i juni i år ransagede på 17 adresser i storkøbenhavn.

Under ransagningerne blev der fundet flere former for narkotika og beslaglagt værdier for op til 10.000.000 kr. fra sagens mistænkte. Ved aktionen blev fem personer anholdt og varetægtsfængslet, deriblandt et kendt ansigt fra det københavnske bandemiljø, skriver NSK i en pressemeddelelse.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var det 'kendte ansigt' medlem af den nu nedlagte gadebande NNV, og flere af de andre anholdte har tilknytning til banden.



Efterforskningen har sandsynliggjort, at der blev indsmuglet kokain fra et stort internationalt narkotikanetværk styret af en dansk mistænkt, som bor i Spanien. Dansk og spansk politi har arbejdet sammen, og i september anholdt spansk politi danskeren. Han er endnu ikke udleveret til Danmark.

Også det kendte bandeansigt har ifølge Ekstra Bladets research opholdt sig i Spanien af flere omgange.