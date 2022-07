Anholdt: Kastede med et bord på gaden

En særdeles ophidset mand påkaldte sig opmærksomhed i Aarhus lørdag aften.

Østjyllands politi fik klokken 21.25 en anmeldelse om den den meget ophidsede mand, en 31-årig viste det sig, som opholdt sig på Åboulevarden, oplyser Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Manden havde blandt andet kastet et bord ind i en butiksfacade, efter at han var blevet bortvist fra en beværtning.

En politipatrulje anholdt den 31-årige, og sigtede ham for overtrædelse af restaurationsloven, men manden fortsatte sin aggressive adfærd over for patruljen.

Han blev derfor sigtet for forsøg på vold mod tjenestemand samt at modsætte sig anholdelsen.

Den 31-årige er blevet løsladt efter endt afhøring.