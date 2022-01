Anholdt med bue og pil

En mand blev torsdag anholdt for at bære bue og pil midt i Nakskov

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi sendte torsdag eftermiddag flere patruljer til Nakskov efter en anmeldelse om, at en mand gik rundt med en bue og pil i byens centrum.

Det skriver politiet i deres døgnrapport.

Politiet fandt klokken 16.50 den pågældende 55-årige mand midt i byen, hvor han blev anholdt.

Han havde tidligere på dagen haft kontakt med to 13-årige drenge og vist sin bue frem. Manden havde angiveligt hverken sigtet eller skudt med den.

Han blev sigtet for overtrædelse af våbenloven og for trusler, idet anmeldelsen oprindeligt gik på, at han skulle have truet de to 13-årige drenge.

Det skal nu undersøges, om der er hold i anklagen om trusler, oplyser politiet til Ekstra Bladet.

Manden blev løsladt klokken 17.35 efter en afhøring.