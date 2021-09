Anholdt med danske bandefolk: Dømt for våben

Dømt for våben og eksplosiver i montenegrinsk badeby

En 38-årig mand, der i februar blev anholdt med tre danske bandemedlemmer, skal i fængsel for besiddelse af våben og eksplosiver i den montenegrinske badeby Budva.

Det skriver flere lokale medier, herunder mediet Dan Portal.

Maden, der har haft bopæl i Danmark det meste af sit liv, men som har montenegrinske rødder, har siden februar siddet varetægtsfængslet i sagen.

Ved et retsmøde mandag tilstod han ifølge mediet og fik otte måneders fængsel.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan den 38-årige blev anholdt med tre andre danske mænd, der på daværende tidspunkt var tilknyttet Loyal to Familia.

Det lokale politi i Budva slog ifølge mediet Vijesti til, efter at efterforskere i adskillige dage havde overvåget fire lejligheder i byen, som de fire mænd havde lejet.

Anholdelserne var ifølge avisen et resultat af et samarbejde mellem politiet i Montenegro og Danmark samt Interpol, der er et internationalt samarbejde mellem kriminalpoliti i omkring 190 lande.

I forbindelse med anholdelserne blev flere adresser og en bil ransaget. Her fandt betjente narko, våben og eksplosiver ligesom politiet beslaglagde flere walkie-talkier og en drone.

De fire mænd blev dagen efter fremstillet for en dommer, der valgte at varetægtsfængsle dem.

Først i maj blev de tre banderelaterede mænd løsladt, mens den 38-årige mand tilsyneladende valgte at tilstå sin rolle i sagen.

Billeder fra lokale medier viser manden ankomme til retten flankeret af flere politifolk.

Ekstra Bladet har kontaktet Udenrigsmininisteriets Borgerservice, der dog ikke har været involveret i forhold til den nu dømte 38-årige. Det skyldes formentlig, at der er tale om en person, der ikke har dansk statsborgerskab, men alene har bopæl i Danmark.

I det indledende stadie af efterforskningen mod den 38-årige og de tre danske bandefolk meddelte flere medier, at man fra politiet frygtede, at de havde planer om at deltage i en lokal bandekrig.

I sagen mod den 38-årige er det dog alene våben og eksplosiver, som anklagemyndigheden har krævet manden dømt for.