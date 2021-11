Anholdt på Roskildevej: Mand sigtet i stor narkosag

En 32-årig mand fra det vestlige Storkøbenhavn bliver i eftermiddag fremstillet med i grundlovsforhør i Retten i Glostrup for at have været i besiddelse af cirka et halvt kilo amfetamin med videresalg for øje.

Det oplyser Rashid Elkot, anklager i Københavns Vestegns Politi, som vil komme med en begæring om, at afhøringen afvikles bag lukkede døre. Det sker af hensyn til politiets videre efterforskning.

Den nu sigtede mand blev anholdt i nattens løb, og har siden været igennem en grundig afhøring.

- Han blev stoppet i sit køretøj på Roskildevej i nat, fordi en af politiets patruljer syntes, at han kørte på en mistænkelig måde. I bilen fandt de i første omgang 410 gram amfetamin i poser, og senere viste der sig at være 92 gram amfetamin i hans private bolig, siger anklageren.

Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør foran en dommer her i Retten i Glostrup. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Rashid Elkot har valgt at gå op i den tungere paragraf 191, som kan kaste op til 10 års fængsel af sig, hvis der er tale om en ekstraordinært alvorlig lovovertrædelse.

Bestemmelsen knytter sig til sager, hvor der kan være tale om overdragelse eller salg af euforiserende stoffer under særligt skærpende omstændigheder, til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag.

Ekstra Bladet erfarer, at den sigtede inden for de senere år har modtaget en behandlingsdom i en anden sag om salg eller overdragelse af narko.

Han blev ikke fundet egnet til almindelig straf ved den lejlighed.