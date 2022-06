Anholdt på stjålet handicapscooter

En yngre mand er anholdt i Grenaa, da han blev taget i at køre på en stjålet handicapscooter, skrover Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Det skete tirsdag eftermiddag ved 16-tiden, hvor en betjent, der er ansat ved lokalpolitiet i byen, fik øje på den yngre mand.

Manden kom kørende på en rød handicapscooter, og den observante betjent ret sikker på, at handicapscooteren var identisk med den, der dagen forinden var blevet meldt stjålet.

Derfor kontaktede han derfor sine kollegaer på politigården, der kørte ud til krydset Mellemstrupvej/Kattegatvej.



Her tog betjentene kontakt til den 20-årige mand, der kørte på handicapscooteren. Han kunne ikke redegøre for, hvordan han var kommet i besiddelse af handicapscooteren, og han blev derfor anholdt og sigtet for brugstyveri.



Ved nærmere undersøgelse af handicapscooteren viste det sig, at det var den, der dagen forinden var meldt stjålet. Ejeren blev derfor kontaktet og blev orienteret om, at han nu kunne hente den på politigården i Grenaa.