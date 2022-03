Anholdt: Sultne tyve stjal for 5000 kr.

To sultne mænd gjorde et pitstop i Næstved storcenter og stjal oksekød til 5000 kr.

To 27-årige mænd blev tilbageholdt i Næstved storcenter mandag efter at have stjålet otte oksemørbrader og otte oksefileter til en værdi af 5000 kr. Det fremgår af Sydsjællands politis døgnrapport.

Det viste sig, at de to mænd ikke blot var sultne, de havde et par dage tidligere også manglet nummerplader til deres bil, og havde stjålet to nummerplader fra en bil i Fensmark.

Politiet konstaterede nemlig, at nummerpladerne, der sad på tyvenes bil, var de nummerplader, der var blevet meldt stjålet i Fensmark et par dage før.

Det endte med at de to mænd ikke fik deres ønskede 'aftensmad', men i stedet blev sigtet for butikstyveri, og den ene blev også sigtet for tyveri af nummerplader og uberettiget brug af pladerne.