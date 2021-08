Anholdt: Udvist Levakovic tilbage i Danmark

Den udviste Django Levakovic blev onsdag fremstillet i Københavns Dommervagt og varetægtsfængslet for at bryde sit indrejseforbud.

Den 47-årige vaneforbryder blev anholdt 11. august på Torvegade på Christianshavn. Her forsøgte han i første omgang at udgive sig for at være sin frænde, Gimi Levakovic.

Det kom frem ved dagens grundlovsforhør.

Den 47-årige blev anholdt efter et butikstyveri i en Normal-butik på Christianshavn. Dette forhold nægtede han at have begået.

Forsøget på at udgive sig for at være Gimi Levakovic var dog dømt til at mislykkes i og med, at han ved anholdelsen blev fundet i besiddelse af et kroatisk pas og id-kort lydende sit rigtige navn.

