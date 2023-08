Anholdt: Vanvidskørsel i udlejningsbil

En bilist ønskede ikke at stoppe, da en betjent forsøgte at bringe ham til standsning. Det førte til en lang række overtrædelser af færdselsloven

En 27-årig mand fra Greve fik lørdag aften kort før klokken 19 travlt, da en patrulje forsøgte at bringe ham til rutinemæssig standsning efter et 'lige lovlig friskt venstresving'.

Patruljen standsede i første omgang bilisten på Ølbyvej i Køge, men da en betjent trådte ud af bilen, hamrede den 27-årige sømmet i bund

Herefter fulgte en 20 minutter lang eftersættelse, der resulterede i flere lovovertrædelser. Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

Ifølge politikredsen kørte bilisten således videre ad Ølbyvej med så høj hastighed, at han flere gange kørte mere end 100 procent for stærkt. Han fortsatte ud på motorvejen i sydlig retning.

Kørte i nødsporet

Før bilisten blev standset igen, nåede han ifølge politiet at køre over for rødt lys flere gange, køre i nødsporet på motorvejen, overhale højre om adskillige gange og at presse sig gennem trafikken, hvilket skabte risiko for sammenstød.

Desuden smed føreren af bilen en pose med hvidt pulver ud ad vinduet, mens han kørte på motorvejen.

Til hans uheld blev det dog hurtigt fundet af politiets indsatsleder, og det blev senere konstateret, at der var tale om en pose med 3,54 gram ketamin, hvilket han blev sigtet for at være i besiddelse af.

Ifølge politiet fandt de under anholdelsen 'et sekscifret kontantbeløb'. Størstedelen af kontanterne blev beslaglagt, eftersom 'den 27-årige havde en anseelig gæld til det offentlige'. Det accepterede han.

Kørekort allerede frakendt

Da føreren efter de 20 minutters kørsel selv holdt ind i motorvejens nødspor, blev han anholdt og sigtet for vanvidskørsel i frakendelsestiden.

Manden var nemlig allerede frakendt førerretten frem til 2028 grundet flere sager om narkokørsel og andre alvorlige færdselsforseelser.

Endeligt blev den nyere Volvo XC 40, som han kørte i, beslaglagt. Den tilhørte et udlejningsfirma, som er blevet orienteret om beslaglæggelsen, som de har mulighed for at få behandlet ved retten.

Den 27-årige blev løsladt efter endt afhøring, eftersom han ikke var påvirket under kørslen.