Anholdt: Ville kidnappe millionærbørn

Ekstra Bladet

En murermestervilla i Gråsten dannede tidlig onsdag morgen ramme om en spektakulær sag. Her blev seks ansatte i et tysk sikkerhedsfirma anholdt af dansk politi for forsøg på bortførelse og frihedsberøvelse af flere børn.

Sagen er speciel, fordi de uddannede, tyske livvagter opererede på dansk jord, og fordi sagen trækker tråde til en hovedrig tysk familie.