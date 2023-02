Anholdt: Ville sælge 'varm bil' på facebook

To mænd skal nu stå til ansvar i en sag om en stjålet bil. Det var duoen selv, der satte politiet på sporet.

Det fremgår af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politis døgnrapport. Her beskrives det, hvordan en 'brandvarm bil' blev udbudt til salg for 5000 kr på en Facebook-side.

En tilfældig borger fattede mistanke og kontaktede derefter politiet.

Det viste sig ganske rigtigt, at bilen var 'varm'. Bilen var stjålet på Århusvej i Nykøbing Falster onsdag i sidste ugen, lyder det i døgnrapporten.

To mænd på 30 og 36 år blev anholdt og sigtet for biltyveriet, og da politiet efterfølgende ransagede hjemme hos den 36-årige, fandt man 11 gram hash, så manden blev også sigtet for at overtræde lov om euforiserende stoffer.