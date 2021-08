Anholdte formodet drabsmand: Betjente i gribende gestus

Politiet fra Monterey County i Californien har anholdt en mand i en uløst sag efter 40 år. Offeret var en 30-årig enlig mor, der arbejdede for det kendte jeans-mærke Levi Strauss & Company - bedre kendt som Levi's.

Det skriver CNN.

Betjentene valgte derfor, som en hyldest til offeret, at tage Levi's-jeans på, da de anholdte den sigtede.

Ingen blev dømt

Kvinden blev dræbt i 1981, og i 1983 blev hendes nabo, Michael Glazebrook, sigtet i sagen. Den endte med en jury, der ikke kunne blive enige om en dom, og Glazebrook gik derfor fri. Anklageren valgte dengang ikke at prøve sagen igen.

Sidste år besluttede den nye anklager at tage et kig på beviserne igen, nu hvor man har en dna-teknologi til rådighed, som man ikke havde i 80'erne.

DNA'et matcher

Dna-prøverne blev sendt til det amerikanske justitsministeriums dna-laboratorium. For blot få uger siden fik politiet besked på, at dna'et matcher Glazebrook, der også oprindeligt blev prøvet i sagen.

Betjentene tog lørdag aften ud for anholde Glazebrook, og hans kaution blev sat til én million dollars, fortæller sheriffens kontor til CNN.

Det var ved anholdelsen af sigtede Glazebrook, at betjentene alle var iført Levi's jeans for at hylde offeret for 40 år siden.