Anke: Sådan går sagen om

38-årige Thomas Thomsen idømt forvaring for at have dræbt Mia Skadhauge Stevn. Før drabet begik han voldtægtsforsøg, og bagefter gjorde han alt for at skjule sine forbrydelser ved at partere hendes lig og grave delene ned

Den 38-årige nordjyske elektriker Thomas Thomsen var forberedt på, at han risikerede at blive idømt forvaring, da retten fejede han forklaring af bordet og kendte ham skyldig i uhyggelige forbrydelser.

Derfor var der ingen betænkningstid, da hans forsvarer Mette Grith Stage på vegne af sin klient straks efter domsafsigelsen meddelte, at dommen for voldtægtsforsøg og drab blev anket.

Han vil frifindes. Alternativt ankes dommen til formildelse.

Det kan have lange udsigter, før Vestre Landsret får Mia-sagen på programmet, men dog siger forsvarer Mette Grith Stage:

- Jeg tænker, at det bestemt er realistisk, at den kommer på inden for et år, særligt fordi der kun er én forsvarers kalender, som skal tages i ed.

Dermed henviser hun til andre sager, hvor der har været flere tiltalte og dermed flere forsvarsadvokater, som har skullet passe retsmøder ind i kalenderen.

Når sagen kommer for, starter den i princippet forfra.

Friske øjne

- Sagen skal vurderes med 'friske øjne' af 3 landsdommere og 9 nævninger, siger Mette Grith Stage.

Dog vil det være sådan, at man læser alle forklaringer fra byretten op, så landsretten på forhånd ved, hvad tiltalte og vidnerne allerede har forklaret.

- Og så er det meningen, at der alene skal stilles supplerende spørgsmål i landsretten, Der kan også være enkelte vidner, som er så irrelevante, at de ikke indkaldes i landsretten, men man nøjes med at få deres forklaringer læst højt. Det er også muligt, at der indkaldes nye vidner, hvis anklager eller forsvarer ønsker det.

Det bliver en anklager fra statsadvokaten, der skal føre sagen for anklagemyndigheden.

Det står en tiltalt frit for, om han eller hun ønsker at beholde sin forsvarer eller vælger en ny forsvarer under ankesagen.

- Har du selv tænkt, om du vil fortsætte med sagen?

- Nu har jeg sagt A, så siger jeg også B. Men det er jo muligt, at min klient ønsker friske øjne på sagen i landsretten, svarer Mette Grith Stage.

Hademails men lå ikke søvnløs

Det har været en sag, der har vakt store følelser. Hun har også selv været i vælten som forsvarer i den barske og stærkt medieomtalte sag og har fået voldsomme reaktioner fra fok udefra.

- Jeg har jo også ved tidligere lejligheder modtaget 'hademails', så jeg var bevidst om, at det også ville ske i forbindelse med denne sag. Jeg havde dog ikke forestillet mig, at det ville være i så stort omfang – og heller ikke, at jeg ville modtage egentlige trusler, siger hun og tilføjer:

- Jeg har forståelse for, at sagen kalder på følelser i de fleste, og at der indimellem kan ryge en finke af panden. Men en stor del af beskederne er relativt lange og velformulerede og virkelig perfide. Det, synes jeg ikke, er ok. Men det er ikke noget, som holder mig søvnløs om natten, og omvendt har jeg fået helt utrolig mange 'støttemails', hvilket virkelig gør mig glad.

- Har du på noget tidspunkt fortrudt, at du sagde ja til denne sag?

- Det har været hårdt, og jeg er træt, men jeg har ikke fortrudt, at jeg sagde ja til sagen. Det er jo mit arbejde.

Hendes klient skal nu sidde varetægtsfængslet frem til ankesagen.

- Byretten var enig med mig i, at min klient ikke længere skal have besøgs- og brevkontrol. Det vil sige, at politiet skal ikke sidde med, når han har besøg af sin familien i arresten, hvilket han selvfølgelig er glad for. Imidlertid har anklageren kæret den afgørelse til landsretten, så nu må vi se, hvad de siger.

