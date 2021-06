Ankede corona-dom: Straffen markant nedsat

Nanna Skov Høpfner, der er mor til to, blev idømt to års fængsel i byretten. Østre Landsret ændrer dommen og idømmer hende 60 dages fængsel

31-årige Nanna Skov Høpfner er i Østre Landsret netop blevet idømt 60 dages fængsel af en enig domsmandsret.

I byretten blev Nanna Skov Høpfner idømt to års ubetinget fængsel for sin rolle ved Men In Black demonstrationen, der førte til uroligheder i København i januar i år.

I Østre Landsret blev hun fundet skyldig i at have deltaget i en demonstration, efter at den var blevet opløst af politiet, og for grov forstyrrelse af den offentlige orden. Men hun blev frikendt for vold mod politiet, og retten afviste at dømme hende efter den heftigt omdiskuterede coronaparagraf 81 d i straffeloven, der kan fordoble straffen.

Samlet set mente en enig domsmandsret, at hendes forseelse skulle koste 60 dages fængsel. Hun har allerede siddet varetægtsfængslet i fem måneder i Vestre Fængsel.

Både tilhørere og Nanna Skov Høpfner brød ud i gråd, da dommen blev afsagt.

Det var en tydelig rørt Nanna Skov Høpfner, der forlod landsretten . Foto: Anthon Unger

Samtidig lød et glædesbrøl fra gaden, hvor omkring 40 mennesker siden i morges har stået for at støtte den 31-årige mor til to.

Bevæbnet med flag og skilte ordene 'NANNA FRI' er de mødt op for at vise deres støtte til den 31-årige kvinde, der blev fængslet efter en demonstration i januar.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Her er talen, Nanna Skov Høpfner holdte på Rådhuspladsen 9. januar 2021

I landsretten havde senioranklager Henrik Plæhn krævet en straf på to et halvt års fængsel, mens forsvarer Mette Grith Stage under sin procedure havde argumenteret for, at hendes klient kun skal dømmes for at være blevet ved demonstrationen, efter at den blev opløst, og for at have deltaget i grov forstyrrelse af den offentlige orden. Det mente forsvareren måtte takseres med 40-60 dages fængsel.

I sin tale spurgte Nanna Skov Høpfner blandt andet de fremmødte, om de var 'klar til at gå rundt og smadre byen på en ikkevoldelig måde', ligesom hun også efterfølgende råbte i en megafon. Screendump fra video med en del af Nanna Skov Høphners tale

Det store stridspunkt i sagen har været, hvorvidt den såkaldte coronaparagraf 81 d kunne tages i brug. I en lignende sag i maj måned afviste Østre Landsret at dømme efter coronaparagaffen.

Siden har Københavns Byret nået til samme konklusion i sagen om en 26-årig kvinde, der kastede øl mod politiet ved demonstrationen.