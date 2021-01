Anker dom efter frifindelse for drab

18. januar i år blev otte personer frifundet for drab, grov vold og våbenbesiddelse i Retten i Helsingør, da det ikke blev fundet bevist, hvem der skød og dræbte en 20-årig mand i forbindelse med et brutalt sammenstød mellem to grupperinger på Rungsted Strandvej i april 2019.

Derfor har Statsadvokaten nu anket sagen til Østre Landsret med henblik på at omstøde dommen.

De otte unge mænd blev frifundet på trods af, at retten var overbeviste om, at det var en af dem, der havde skudt og dræbt den 20-årige.

Ingen af de otte unge mænd har ønsket at sige noget i retten, hvilket har besværliggjort at afgøre deres respektive roller under sammenstødet.

- Min klient og jeg er meget lettede over dagens afgørelse, sagde forsvarer Rolf Gregersen til Ekstra Bladet efter frifindelsen og tilføjede:

- Jeg mener, retten har truffet den rette afgørelse, da jeg hellere ser en skyldig gå fri, end at en uskyldig bliver dømt.

Politisk interesse

Frifindelsen har givet genlyd på flere niveauer, herunder det politiske. Peter Skaarup (DF) har på baggrund af Ekstra Bladets dækning af sagen spurgt justitsminister Nick Hækkerup (S), om han frygter, at dommen vil betyde, at det for fremtiden vil være almen praksis for kriminelle, at skuddrab kan finde sted i flok, således at anklagemyndigheden ikke kan bevise, hvem der affyrede det dræbende skud.

Spørgsmålet er endnu ubesvaret.

