Anklage: Anbragte lig-rester i olietønder

Der er tale om en usædvanlig makaber drabssag, som retten i Hjørring skal behandle til sommer.

To mænd er blevet tiltalt for drab på den 39-årige Eddie Christensen i maj sidste år.

Sagen har været efterforsket intenst, men bag lukkede døre, og først nu røbes for offentligheden, hvad anklagemyndighedens teori om forløbet er. Det fremgår af anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Eddie Christensen blev skudt flere gange 9. maj 2020 om aftenen på en landejendom, og ifølge anklageskriftet mod de to mænd på 53 og 45 år blev han derefter anbragt på et brændende bålsted. Det er uvist, om han var død, da han blev lagt på bålet, fremgår det af anklageskriftet. Men anklagemyndigheden mener, at han lå der frem til 11. maj, hvorefter de to mænd samlede resterne af liget og smed dem i to olietønder.

Dernæst blev tønderne sat op på en ladvogn, og ifølge anklageskriftet kørte en af de nu anklagede mænd tønderne til en adresse i havneområdet i Frederikshavn.

De to mænd er med deres handlinger også tiltalt for usømmelig omgang med lig.

Ifølge anklagen skød en af mændene også Eddie Christensen højtelskede hund Rocco. Den blev begravet i en jordvold på samme adresse, hvor Eddie Christensen var blevet placeret på et bål.

Eksperter fra Moesgaard Museum, polititeknikere og efterforskere var til stede på ejendommen i forbindelse med eftersøgningen, hvor Rocko blev fundet gravet ned. Foto: René Schütze

Sagen tog sin begyndelse, da politiet fik en bekymrende henvendelse om, at Eddie Christensen var forsvundet. Hans bil blev fundet placeret ved en togstation, men ganske hurtigt fik politiet fornemmelse af, at noget var helt galt, og de indledte en drabsefterforskning. Gerningsmændene havde dog gjort sig store anstrengelser for at sløre sporene efter en forbrydelse.

Få dage efter blev de to mænd og en kvinde anholdt og fængslet i sagen. De havde en nær relation til offeret i det nordjyske. Men et motiv og baggrund for den voldsomme sag er uvis.

Af grundlovsforhøret og efterfølgende retsmøder om, hvorvidt de fortsat skulle sidde varetægtsfængslet, fremkom det, at de anholdte nægtede sig skyldige i sigtelserne.

Sigtelsen mod kvinden er siden droppet, og hun er blevet løsladt.

Eftersom sagen er rejst som en nævningesag, nægter de to mænd sig fortsat skyldige i anklagerne.

Ekstra Bladet forsøger at indhente en kommentar fra deres forsvarsadvokater.